新北市長侯友宜也親自到場，並在許救助會是弱勢家庭守護神。（社會局提供）

新北市急難救助會今（17）日晚間辦理「因為有你，生活更美」圍爐活動，邀請新莊、泰山、五股、林口、蘆洲等地200多戶弱勢家庭共600人參加，在春節前感受社會溫暖，新北市長侯友宜也到場感謝急難救助會與所有贊助的善心企業和團體，從成立以來16年的時間裡，成為這些弱勢家庭的守護神。

急難救助會理事長張基聖表示，他從退伍後即加入新莊義消行列，迄今有27年，他將義消打火救人的精神帶入救助會，該會有許多成員都是義消弟兄，還有紫微天后宮北三媽會的信徒，因為信奉神明，因此積極救人。

張基聖說，過去6年來他和幹部走訪超過500個個案家庭，感謝會員與社會各界善心人士，使得每年都有超過300萬的急難救助款可以幫助這些弱勢家庭，也因為各界響應才能讓今年的的圍爐可以繼續順利舉辦，此外還募集到1000包白米，分送弱勢家庭。

侯友宜表示，急難救助會成員的精神正是典型的台灣人，認真打拼勤儉古意又有愛心，成立16年來，累積圍爐、物資發放及急難金等超過千萬，因此連續4年榮獲新北市社團領航金獎。