知名主播夫妻岑永康、張珮珊離開新聞台後，近年來常登上綜藝節目、接下各大活動主持，今年是他們結婚22週年，一家四口目前在美國西雅圖，岑永康17日在粉專分享所見所聞，其中提及旅遊遇到的小狀況，不僅天氣不好，美食和停車費用還高得嚇人，好在一家人仍玩得相當開心。

岑永康在臉書PO文分享，一家人玩到一半時，二訪當地著名的蛤蜊巧達濃湯，整體感受卻有些不佳，他表示光排隊就夠折騰人，店面狹小之下，一家四口硬擠兩人座，一碗湯還要價15塊美金(454塊新台幣)，讓他直呼喝得有點受罪，稱還是想念老婆親自煮的飯：「我承認，我是最喜歡在家吃飯的男人，外面的美食珍饈都不如家裡的『珊』珍海味。」

此外，岑永康更指出美國大城市停車費很嚇人，好在價格並非絕對，他們一家人造訪當天是週日，市區路邊停車免費，藉此經驗，他呼籲自駕旅遊的人，下載適合的停車App比價，有些城市的停車場有預約折扣，自己曾找到五折優惠，一天40美金(1211元新台幣)變20美金(605元新台幣)，直喊根本是「小確幸」，足見儘管旅遊會遇到一些小麻煩，但總有些辦法解決難題。

西雅圖常常下雨的天氣，不影響一家人旅遊的好心情。(圖/岑永康 FB)

事實上，岑永康一家人玩得相當開心，他早晨見到太陽，立刻帶一家人衝去奧林匹克公園觀賞大型雕塑，沒過多久卻飄起雨，立刻改玩室內，見雨勢稍緩才跟碼頭上的摩天輪合照，接著到電影《西雅圖夜未眠》取景地「派克市場」(Pike place market)，欣賞賣魚攤販高超的拋接海鮮表演，更參觀全球十大不衛生景點「口香糖牆」，岑永康笑稱，張珮珊拍照時堅持撐傘，以免被牽絲的口香糖波及，令他感到頗為有趣。