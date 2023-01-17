大陸流量女神楊冪長相精緻、身材有料，一舉一動都是焦點。昨（16日）晚間，她出席百度沸點元宇宙之夜，身穿一襲黑色平口長禮服，將身材優勢展現出來，再度美出新高度。

晚會開始前，嘉行楊冪工作室搶先在微博釋出一組精修圖，只見楊冪將長髮盤起，臉旁留下幾綹髮絲，化上精緻的妝容，配戴星星耳環，身穿黑色平口長禮服，露出大片肩頸、胸口雪肌，再用腰帶勾勒出水蛇腰，其中裙擺開高衩的設計，幾乎直逼腿根，一雙長又直的美腿映入眼前，腳趾還搽上艷麗的紅色指甲油，女人味十足。

楊冪優雅出席百度沸點元宇宙之夜。（圖／微博@嘉行楊冪工作室）

楊冪優雅出席百度沸點元宇宙之夜。（圖／微博@嘉行楊冪工作室）

許多網友看到楊冪的扮相，激動地留言：「你終於發了楊冪好美」、「美哭了」、「我的冪神」、「我神魂顛倒，躁動的心在放鞭炮，我的丘比特在尖叫」、「這麼美的肯定是我老婆了」，也有不少粉絲關心楊冪先前的直播爭議事件。

原來楊冪上快手直播的影片，年初時再度被挖出，她的態度不耐煩又敷衍，還數度翻白眼和嘆氣，主持人讓她做粉色髮夾，楊冪立刻回應：「你不要操控我的人生，我自己來好嗎」，面對主持人問她有什麼遺憾的時候，楊冪將話題往主持人的身上帶，直播的氣氛變得尷尬。

楊冪因此揹上「耍大牌」的罵名，但也有網友替她叫屈，指影片有被惡意剪輯過。對此，一名主持人石舜天發文稱楊冪在業界的口碑一直挺好，也讚美楊冪當天的主持人個性謹慎，不想傷害到經常話題在身的藝人。