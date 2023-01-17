龍千玉17日率領同門師弟妹陳思安、廖婉君及李學宸一同逛年貨大街。農曆年除夕夜，龍千玉受邀赴新加坡開唱，時隔3年再度赴海外演出，心情期待又興奮，並透露「螢幕情侶」蔡小虎屆時也會一起參加演出，2人在台上默契對唱。

龍千玉也表示，蔡小虎去年底因為小腸沾黏緊急送醫住院，她隨即送上慰問關心，「經過這次生病，他會保養自己的身體，會注意健康」，更暖心呼籲大家要多加保重身體，「什麼床最貴，病床最貴」，蔡小虎現在身體已恢復健康，甚至還比她更早去出國演出工作，她日前笑虧他說：「你怎麼沒找我一起，是不是有新歡？」他甜蜜回：「最愛還是妳。」

談到過年招財撇步，龍千玉分享，每年一定會以全新不同色系的內在美迎新年，今年是金兔年，她會聽從好友、星座老師建議以馬卡龍色為主，計畫身穿她的幸運色奶茶色系，加上她每年會準備50元硬幣擺放在家中各角落，象徵充滿金光閃閃喜迎財神。

陳思安擁美聲歌喉，被封為「小江蕙」，但去年歷經父親、廣播教父「良山兄」驟世，今年是首個沒有爸爸的新年，她感慨說：「要多陪伴媽媽，最近發現媽媽非常傷心。」還憶起，當父親離世沒有多久後，她夢到父親在家中餐廳圓桌上，「穿著汗衫、頭髮黑黑的，是翻跟斗進來，說他健康，要叫我放心。」