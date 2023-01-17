英國首相蘇納克承諾，將提供烏克蘭14輛挑戰者2式主戰坦克(Challenger 2 MBT)，這將是烏克蘭首次獲得北約制式坦克。挑戰者2式的機動力與航程的表現並不出色，因此它的綜合評比不高，但它卻是公認的「最堅固坦克」，在實戰經驗中，即使遭敵軍砲彈、火箭彈擊中，卻沒有乘員因此戰死。

Forse.net的介紹，英國提供坦克的消息，令俄羅斯感到憤怒，有些言詞是貶低挑戰者2式，比如「這只會使加劇衝突，它們到了戰場只會變成冒著煙的廢鐵」；有些言詞是警告，比如「此舉不會結束戰爭，只會加劇更多的戰鬥，造成更多傷亡，包括平民傷亡。」

專家表示，俄羅斯應該對挑戰者2式感到害怕，「它參與過波士尼亞戰爭、科索沃戰爭，和第二次伊拉克戰爭。就實際作戰經驗，挑戰者2式的性能，凌駕於所有曾經遭遇的俄羅斯主戰坦克。」

據該網站稱，挑戰者2式是基於挑戰者1式坦克(Challenger1 MBT)的改進而來，於1994年進入英國陸軍服役，總共有386輛，最後一輛於2002年4月交車；海外使用國僅有1國，是阿曼的皇家陸軍，總共購買了38輛。

由於產量很少，使得它的單價很高，每輛挑戰者2式達到420 萬英鎊(約1.5億新台幣)之譜。

挑戰者2式全長8.2公尺，高度2.4公尺，重 62.5 噸，動力沿用挑戰者1式的CV-12 柴油發動機，功率1,200馬力，弱於其他北約坦克，這使得它的機動表現並不出色，續航里程547 公里，最高時速僅59公里。做為比較，美國M1艾布蘭與德國豹2坦克，引擎功率皆達到1500馬力，速度可達65公里/小時以上。

雖然機動力表現不好，但是挑戰者2式的火力與防護都很強，它有1門 120公釐55倍徑的線膛砲，是目前唯一仍然採用線膛砲的北約坦克，這使得挑戰者2式的火砲射程準確度，要高於其他坦克，在1991年的第1次伊拉克戰爭期間，「前輩」挑戰者1式曾經創下5500公尺擊破伊拉克T-55坦克的紀錄，可見英國坦克砲的威力。

其防護力更值得稱道，英國獨道的查布漢裝甲(Chobham Armour)為金屬與高強度陶磁的複合式裝甲，能夠防禦高爆彈、聚能破甲彈、動能穿甲彈，在實戰當中，曾經被十幾發的反坦克火箭攻擊而安然撤離現場的紀錄；雖然有1次被RPG-29火箭彈擊破正面裝甲，造成駕駛員受重傷，但是該車仍然逃離了戰場，而且駕駛雖然腳趾截肢，但性命是保下來了。

然而，由於英國只運送14 輛挑戰者2式，這樣的數量不足以產生重大影響。主要是希望其他西方國家效仿英國的腳步，也提供他們的北約主戰坦克，這樣烏克蘭的反攻作戰將可望在春季展開。