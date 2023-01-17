41歲的「國民姊夫」AKIRA是日本團體放浪兄弟的成員，曾參演許多好萊塢作品，在日本演藝圈頗有地位，2019年宣布與台灣女星林志玲結婚，因此被台灣人熟識，近期AKIRA陪林志玲回台，同時接下不少表演活動，他今日曬出在台南煮擔仔麵的影片，超熟練的樣子讓網友直呼：「林志玲好幸福！」

AKIRA今（17）日在社群平台分享影片，只見他穿卡其色工裝，外面套了件灰色圍裙，休閒模樣仍散發大叔魅力，AKIRA坐著小板凳，身邊是灶台和食材，客人點餐後，他用英文加上手比數字確認，接著開始燙麵，手法相當嫻熟，依序加入肉燥、青蔥、鮮蝦、滷蛋等食材，最後用中文說了聲「來」，並將擔仔麵遞給客人，賣相看起來不錯。

AKIRA用中文和日文寫下：「好像沒有在一天當中煮過這麼多麵，一碗又一碗，用心製作給每一位前來的客人」，更在最後的Hashtag自封「擔仔麵姐夫」，許多粉絲直呼：「想吃姐夫煮的」、「我也想去吃」、「我想搬去安平了！」、「姐夫為什麼連煮個麵也這樣帥」、「姐夫好台灣人了欸，看得好餓」、「誰這麼幸運可以吃到姐夫煮的麵」、「林志玲好幸福！看起來好好吃」、「感覺Akira超親和的，笑容很療癒」。

前陣子桃園跨年晚會邀請了AKIRA，他背著電吉他賣力開唱，以黑色西裝造型帥翻全場，被問到育兒心得，AKIRA再度用中文說：「當爸爸很開心，不會累！」讓主持人黃子佼驚訝喊：「怎麼這句中文說得特別好！」他也不忘搞笑拱目前仍單身的「放浪兄弟」隊友SHOKICHI，「也娶一個台灣女孩回家」。