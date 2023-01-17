用電大戶強制使用1成綠電上路第3年，目前選擇儲能設備者僅4％，經濟部為了提升裝置率，今宣布台電將提供兩類電價扣抵優惠，大戶儲能設備如在晚上6點到8點放電進入電網，超過義務量，每1度給予10元電價折扣。不選義務量方案，也有每度1到5元扣減。

2021年「用電大戶條款」上路，300多家電力契約容量5000瓩以上企業，須在5年使用10％綠電，政府給予自設再生能源發電設備、裝置儲能設備、購買再生能源憑證，以及繳納代金「四選一」，須至少選擇其中一項方案。

根據經濟部能源局統計，被規範的用電大戶有8成選擇早鳥優惠，要提早於今年底完成使用綠電義務。其中購買再生能源憑證與自設綠電(太陽光電)設施者較多，選擇設儲能者則僅4.4％( 41.6MW)。

原本用電大戶條款，就有規定選擇儲能者，每月需要400度需先自存自用。經濟部能源局表示，為免工廠設了儲能設備後，除自用外，放在那邊閒置資源浪費，因此協調台電在新訂「義務儲能設備參與需量反應措施」中，增設用戶於平日周一到周五的夜尖峰時段(晚上6點到8點)放電，給予兩種電費抵扣優惠，以增加大戶增設儲能意願。

方案一為採用義務時數制度，只要超過400度後，每放1度電到電網中，就可在電費單中，得到每度10元扣減。方案二不設定義務時數，採時數累進給予差別電費扣減，前150小時內，每度減1元、151到400小時每度扣2元，401小時以上每度扣抵5元。

能源局指出，工廠如要享受較高電費折扣，就得多使用儲能用電，趕快把400小時義務量用完後，可以享受高折扣。但如果儲能用電消耗慢，就只能選較低折扣方案，但第1度電起就有優惠。