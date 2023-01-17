近日受大陸冷氣團來襲，各地持續低溫恐影響即將到來的農曆年節，民眾常常會因天氣寒冷而將門窗緊閉，提高發生一氧化碳中毒的風險；新北市消防局第三大隊提醒，民眾使用燃氣熱水器、瓦斯爐及煤油暖氣機要注意環境通風，避免陽台晾曬大量衣物，阻礙空氣流通。

新北市消防局第三大隊指出，一氧化碳中毒案件大多是燃氣熱水器及瓦斯器具使用不當造成，民眾在使用相關設備時，因天氣寒冷而門窗緊閉，將導致室內通風不良，瓦斯燃燒不完全而產生一氧化碳，造成意外發生。

新北市消防局強調，其中民眾平時使用燃氣熱水器時，若發現有水溫有不穩的狀況，應儘速找合格業者檢修，平時也應遵照「要保持環境的通風」、「要使用安全的品牌」、「要注意安全的安裝」、「要注意平時的檢修」、「要選擇正確的型式熱水器」等「五要」原則，以防意外發生。

此外為鼓勵熱水器安裝型式及位置不正確的民眾更換安全正確的熱水器，新北市政府消防局提供相關補助，每戶可補助3000元（限補助一次），低收入戶最高補助1萬2000元，如民眾有需求可向住家附近的消防分隊詢問，新北消防三大隊轄區的三重區、蘆洲區、八里區、淡水區及三芝區補助名額共120位，經消防人員評估家中有一氧化碳中毒潛勢者，民眾需於1個月內完成遷移或更換作業即可獲得補助，名額有限額滿截止。