2022九合一選舉綠營慘敗，行政院長蘇貞昌被外界點名下台負責，但至今仍因發現金、總預算等因素盤桓不去。蘇貞昌15日甚至說：「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」16日又呼籲國人一起團結對外，不要中了分化離間計，再次上當。民眾黨台北市議員林珍羽今(17日)在《新聞大白話》節目強調，蘇貞昌在對副總統賴清德喊話：如果不支持他，如果前副總統陳建仁入閣後政績卓越，可能民進黨2024提名的是陳建仁，賴可能斷送總統之路。

林珍羽表示，蘇貞昌一直提醒大家，不要中了離間計，但是其實蘇貞昌是在跟賴清德喊話，他告訴賴清德：我是你最後的一把旗子，我是你可以制衡蔡英文跟陳建仁的一把旗子。

「倒過來囉！」林珍羽指出，畢竟蘇貞昌現在還在閣揆之爭的困獸之鬥，他還在做最後的掙扎。如果今天蘇貞昌向賴清德喊話，喊話成功之後，如果今天陳建仁真的入閣了，政績真的是突飛猛進、政績卓越的話，有沒有可能下一個民進黨提名的是陳建仁，有可能不是賴清德！

林珍羽強調，所以蘇貞昌在跟賴清德喊話：如果你不支持我，你可能斷送你的總統之路！