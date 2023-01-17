觀察者網報導，大陸國家統計局17日公布了2022年GDP數據，較前一年增長3％。總的來看，對於2023年的GDP增速，大部分省分都定在5％-6.5％之間，平均增速5.9％，總體高於去年實際增速。反映了各省分對中共中央關於「穩增長」整體部署的具體落實。稍早31省分今年GDP增長目標也全部出爐，其中24省分同時公布2022年GDP增速，其中資源型省分和中部地區表現亮眼。

觀察者網報導，北京清華大學中國發展規畫研究院常務副院長董煜向指出，各省GDP增速的目標設置，反映了各省對中共中央關於「穩增長」整體部署的具體落實，這些目標設置，也體現了各省對今年經濟工作的積極態度。

綜觀各省分2023年的重點工作，基本都聚焦在「擴大內需」和「建設現代化產業體系」等方面，而這正是去年中央經濟工作會議五大任務的前兩條。

此外，中央經濟工作會議也強調要「大力提振市場信心」，董煜認為，預期的決定因素是信心，而信心是來自於環境，除了保持政策一致性外，輿論也要加強引導，避免負面影響和干擾，影響市場預期。

總量上看，前10大經濟省分位置依然沒變。廣東連續34年穩坐全大陸第一，以12.8兆高居榜首，不過江蘇也首次登上12兆台階。山東、浙江則繼續分列「8兆」、「7兆」階梯，河南首次突破「6兆」。

此外，「5兆」梯隊上，除已有的四川、湖北外，加入了福建，而湖南則預計近5兆元；「4兆」陣營還有上海、安徽、河北，以及北京；陝西、江西，則位於「3兆」梯隊。

另外，貴州首次上升到「2兆」隊，並在五年後衝刺3兆，而「3兆」梯隊中的老大重慶則將五年後的目標錨定4兆。

綜合來看，2022年各省分GDP增速普遍較低，不過也有一些亮點，比如江西（5％）、寧夏（5％）、湖北（4.7％）、山西（4.5％）、陝西（4.5％）、湖南（4.5％以上）。

此次地方目標增速中也有一些亮點，比如江西（7％）、海南（9.5％）、西藏（8％）、新疆（7％）則較高。

德邦證券首席經濟學家蘆哲指出，增速目標較高的幾個省分，近些年發展都相對較快，高目標也比較符合實際，比如江西、海南、西藏、新疆在2022年的增速目標明顯高於全大陸的5.5％目標增速；對比兩年來看，只有新疆的增速目標上調了1個點，其他三省都是持平或下調。

觀察者網報導，蘆哲表示，這主要集中在一些資源型省分和中部地區。如陝西、山西這兩個煤炭大省，其經濟高增速與煤炭價格處於相對高位有關。而如湖北、湖南、江西等中部地區。

一方面，中部省分近些年產業升級和擴大有效投資的政策逐步見效，經濟增速大多年分都處於全大陸中上游；另一方面，這幾個省分在2022年受疫情影響較小，消費對經濟拉動作用大於其他省分，比如前11月，湖北、湖南、江西的社零增速分別為3％、2.6％、5.5％，而大陸全國同期為-0.1％。