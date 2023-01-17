人氣網紅Joeman（九妹）以開箱3C、平價與奢華對決和開箱豪宅等節目，YouTube頻道擁有246萬粉絲訂閱，每每有新影片都會引起討論風潮；Joeman最近終於開箱他位於摩天大樓內的百坪辦公室，空間寬敞加上現代風裝潢，還有各種辦公器具和家電設施，大手筆斥資1200萬元，最令人震驚的是「辦公室只是租的」。

Joeman今（17）日在YouTube頻道公開新辦公室的開箱影片，他透露因為摩天大樓內的商辦沒有在販售，所以是租來的，權狀150坪、室內100坪，花了半年時間裝潢，花了1200萬元左右；Joeman表示，對於新辦公室不僅花了很多錢，也花了很多心思，開心的是，最後擁有一個很舒服的辦公空間。

走進Joeman的辦公室，發現有各種不同的石材擺設，以及天花板或牆壁都是精心設計過，還有良好的採光，讓室內看起來更加寬敞；相當照顧員工的Joeman，每個員工辦公桌標配都是頂級的，光是一張椅子就要價5萬元，他強調「我沒辦法保證每個人賺的錢一樣，但我希望每個人坐的椅子是一樣的」。

Joeman新辦公室開箱。（圖／摘自Joeman YouTube頻道）

Joeman斥資1200萬裝潢新辦公室。（圖／摘自Joeman YouTube頻道）

而Joeman自己的辦公空間是獨立的大房間，有超大辦公桌外，還有舒服的沙發和有設計感的茶几，供他跟員工面談或跟廠商談合約等等；另外Joeman還有準備員工休息區，備有電玩或桌遊讓大家放鬆身心，十分慷慨。

在辦公室開箱影片曝光後，Joeman還釋出徵人的消息，讓不少網友蠢蠢欲動；而Joeman辦公室太過豪華，釣出不少網紅YouTuber在底下留言，「跪求翁董併購大頭佛工作室」、「租的裝潢成這樣」，連阿滴都喊話，「我要去這裡上班」。