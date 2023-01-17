國民黨力推立法院臨時會三讀還稅於民特別條例草案，卻遭政院版夾帶空白授權3800億預算給行政部門爭議條款的政院版草案反制，讓審議卡關，遭綠營反指責「比皇帝還難伺候」。國民黨回擊，民進黨政府是技術性拖延發現金。

國民黨更點名，民進黨內蔡英文總統、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌，究竟是誰不願意還税於民？

國民黨副發言人呂謦煒表示，國民黨雙手贊成盡速發現金，但民進黨卻意圖透過夾帶「私貨」蒙混過關，國民黨站在為人民把關納稅錢的立場絕對不能接受；面對人民的急迫需求，請民進黨「高抬貴手」別再用爭議性法案技術性拖延發現金。

呂謦煒指出，若通過包裹3800億預算的行政院版本，等於人民給行政院開了一張3800億的空白支票，任由行政院假「強化經濟及社會韌性」之名任意花用。

呂謦煒質疑，民進黨花12億把新竹棒球場蓋成廢土場，人民要如何信任民進黨政府不會拿錢亂花？發現金時程若因審議這種爭議條文而延宕，不能不讓人懷疑民進黨心口不一，惡意技術性杯葛發現金，故意不讓人民過好年。

呂謦煒說，親綠單位最新民調指出，過去一年竟有9成3民眾認為經濟狀況「不是變壞，就是沒改變」，可見人民經濟壓力越發沉重；但當人民企盼發現金救命錢讓生活喘口氣，民進黨卻意圖用爭議法案拖延發現金進度，不顧慮人民感受。

呂謦煒揶揄，蔡總統還曾在臉書問「過去四年，你過得好嗎？你找工作有沒有比以前容易？薪水能買得起的東西，有沒有變多？你是不是害怕沒有工作，覺得生活沒有保障？你的辛苦和困難，政府有沒有聽到？面對未來，你是不是更無力？」

呂謦煒呼籲，蘇貞昌不要再為了閣揆權位保衛戰無謂掙扎，民進黨也應傾聽人民的急迫需求，盡速通過無爭議的發現金特別條例草案，讓人民盡速拿到錢過好年。