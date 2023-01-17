「螺螄粉之亂」近來越鬧越大，成為網路上熱議的話題，經濟部長王美花今（17）日受訪時，強調市面上看到的螺螄粉「不是走私就是虛報」，會要求實體通路、電商盡快下架。國民黨台北市議員游淑慧在節目《盧秀芳辣晚報》提到，民進黨目的就是要塑造一個中國大陸無孔不入的氛圍，殊不知該螺螄粉的包裝根本不是針對台灣做的，綠營只是藉機搞政治操作。

游淑慧指出，該螺螄粉品牌的包裝上都會印這些「土味情話」，但該企業目標根本不是台灣，而是針對中國大陸自己的海外游子。她也強調，「人家不是為了要賣給台灣，寫了這些話，並不是說要故意吃豆腐、故意要來酸人，這個是民眾要分清楚的。」

對於民進黨的反應，游淑慧怒批，「太玻璃心、太脆弱了，提到中國大陸就像得了蕁麻疹，自己不要心裡有鬼」。除此之外，她還舉疫情時期的例子，自己當時就揭露民進黨立委送的防護帽，也是「MADE IN CHINA」，結果現在扭曲別人，「認為人家就是在統戰，就是要把手放你大腿上」。

游淑慧進一步分析，現在很多敵對的假象是台灣這形塑來的，「去製造假恐怖，去製造假敵意」，民進黨故意要塑造一個氛圍，中國大陸所有的東西都是對台灣有企圖，連空氣都可以統戰，「這其實就是綠營在塑造仇中氛圍的一個手段」。而一直做這些行為，就是想洗腦一些特定的人。