壞人變老了而已！大陸有名老翁被家屬攙扶著走在醫院內，沒想到，老翁看到一旁有穿著短裙女子，竟然就將原本插在口袋的右手拿了出來，並且伸進該女子的裙底「偷摸」，嚇得原本在醫院櫃台辦事情的女子落荒而逃，而一旁攙扶老翁的家屬見狀，也趕緊出手阻止；網友一見也罵翻「年輕時就是心術不正的人」。

從監視器畫面可見，大陸有名老翁雙手插著口袋，左手邊1名家屬攙扶著老翁走在醫院的走道內，沒想到，老翁見到穿著短裙的女子站醫院櫃檯旁時，老翁的右手竟伸進女子的裙底「偷摸」，嚇得長腿女子快速逃離，而一旁的攙扶家屬發現趕緊出手阻止。

影片在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「走路東都倒西歪了，還有心思撩妹裙子，這個壞人不分年齡」、「壞人變老了而已」、「年輕時也不是什麼好人」、「看那個手的動作還有力道，應該是摸人家屁股」、「年輕時就是心術不正的人」、「我感覺像掐人家屁股」、「女生為什麼要跑，應該給他一巴掌啊」、「男人至死還是少年」。