日前傳出萬達集團董事長王健林的獨子、萬達集團董事王思聰，在上海誤以為被途人拍照，與同行者出手打人後，被警方處以行政拘留與罰款，雙方並以賠償和解。網上傳言王思聰給對方賠償金額高達209萬人民幣(合台幣943萬元)，但是一名自稱是被毆打的陳姓網民受訪時表示，當初開價50萬人民幣（合台幣226萬元），其後多次加碼亦獲同意，至於實際賠償金額則未予透露。

據《東網》報導，據上海警方通報，涉事者姓王，有陸媒直指是萬達集團王健林的獨子王思聰，事件發生後，上海警方介入處理，依據《治安管理處罰法》對動手的王姓男子作出行政拘留7日並罰款500元（合台幣2260元）的決定，但對方提請行政覆議。

有聲稱是被打者的網民直播回應，稱這是個誤會，雙方已和解，但賠償金沒有網傳的209萬元（人民幣，下同，約242萬港元）那麼誇張。陸媒指出，挨打的陳姓男子事後被帶去驗傷，起初開價50萬元人民幣（約合台幣226萬元）賠償，其後多次加碼，亦獲對方同意。

自稱是挨打的陳姓男子周一（16日）下午5時許，在網路直播回應當天事發情況。他自稱是廣西桂林人，當天去上海外灘旅遊，拍照時被王思聰誤以為是拍自己，隨後被王思聰等人毆打，就醫後發現問題不大。有陸媒指出，該人的IP位址顯示在廣西，但未能聯絡對方訪問。