「鐵肺歌手」鄧紫棋，16歲時在香港出道，22歲時就入圍金曲獎，成為最年輕入圍女歌手，她天生具有一副好歌喉，能飆唱許多高難度歌曲，深受華人歌迷們的喜愛，被譽為歌壇界小天后；近年她事業重心移往大陸，有一陣子未回到香港家中，近日終於回到家中過年，卻傳來外公離世的消息，心情相當低落。

鄧紫棋今（17）日更新社群動態，透露外公已離世，回憶過去：「記得小時候你開摩托車帶我到處玩，帶我去學游泳、帶我去公園，又經常給我講故事，雨果的《笑面人》就是你從前給我講的，你又教我怎麼做你拿手的豬肉蛋包餃」，後來鄧紫棋出道在各地表演，外公很愛去看她的演唱會，「很多不同地方的演唱會你都跟著一起去，每一場你都會跟著身邊的人一起站起來跳舞，你還會唱很多我的歌」，她曾問外公：「你看那麼多次不會覺得無聊嗎？」外公則笑嘻嘻回應：「怎麼可能無聊呢」。

鄧紫棋外公到演唱會支持孫女。（圖／鄧紫棋微博）

鄧紫棋與外公感情很好。（圖／鄧紫棋微博）

鄧紫棋說外公總愛打扮得帥帥的，也很愛穿她代言的衣服和周邊，總是笑臉迎人、充滿活動，「我還記得許多年前你來香港時我跟牧師一起為你受洗，我很開心你做了這個決定，你也經常來我家的時候很雀躍地問我，『我們什麼時候一起祈禱啊？ 』你又說你常常跟耶穌聊天，床頭還放著一個十字架，有時候看著你有著那麼單純的信心，我也會很受鼓舞」。

如今外公去世，鄧紫棋低落表示：「如今你已經見到外婆了，我相信你此刻一定是在笑著，請一直笑著，你值得一直笑著，親愛的公公，我愛你，我會一直想念你，直到我們在天國相聚」。