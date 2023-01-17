電影導演跨界做繪本，一個台灣原創童話故事即將開創共生共好的文化IP園區。（圖／主辦提供）

由電影「志氣」的導演~張柏瑞所策劃撰寫的創作繪本《松菇村》，故事以「愛與包容」為核心價值，刻劃美麗的童話故事。於一月17日下午2:00在台北市的「紀州庵文學森林」舉辦新書發表會。

張柏瑞表示：「童話故事是每個孩子成長中非常重要的一部份，甚至啟發或影響未來的人格特質，因為它可以阻擋現實的、功利的價值體系的侵蝕，能確保兒童能夠有足夠長的時間去發展他們的想像力、語言能力、探索精神和求知慾。綜合而言，好的童話故事是媒介也是成長的力量，是支持孩子向外發展的動能，童話記憶所累積的能量與想法，將會使孩子在未來的生活成為善的力量。」

因為童話故事很重要，所以我們要建構一個屬於台灣的童話故事「松菇村」並且將「松菇村」故事拍攝成電影，最終希望將正面積極的價值觀帶領孩子激發深植心中無限的創造力，並帶給每個家庭快樂的生活體驗。

張柏瑞表示：「台灣有很多神話故事，但關於童話故事的項目非常稀少，松菇村是規劃完整的IP項目，圖文書是目前階段性計畫，希望有大家的支持與鼓勵，與我們共同來完成美好的夢想，讓我們原創的童話故事，得以落實在台灣的土地上。」

這次繪本發表會除了新書發表外，書中的吉祥物「古吉古」也正式露面，現場並邀請許多貴賓參與，在繪本發表的同時，大家也可以期待未來的電影及其他項目的完成。