春節期間為開車出門的旅遊旺季，車流量增多，可能引發交通事故、車子故障、拋錨等突發狀況；富邦產險於官網推出「道路救援險」，民眾在投保第三人責任險後可再加保，以3年內自小客車為例，年保費平均一天不到0.7元，即可享有100公里內、最高拖救費用3萬元理賠金，除享有完善的車險保障，更能省下動輒千元的處理費用。

根據富邦產險官網111年統計，車主於購買汽車強制險時，除了附加第三人責任險外，由於目前市面上免費贈送的道路救援服務保障有諸多限制，可能仍需負擔許多自費項目的情況下，有越來越多的民眾在投保第三人責任險後，也會選擇加保附加的任意險「道路救援險」。

富邦產險推出的「道路救援險」，以3年內自小客車為例，年保費平均一天不到0.7元，即可享有100公里內最高拖救費用3萬元理賠金，保障內容包含拖救費用、送油送水、委由他人更換備胎、因車門反鎖需開鎖及提供接電服務等費用。

舉例來說，林先生開著跑車行駛於國道，突然車輛爆胎滑落邊坡，自身雖有免費道路救援，經評估後仍須負擔部分國道道路救援費用，包括低底盤跑車2500元、車輛全載費用600元、現場作業費1800元，共需4900元。林先生因有提前投保「富邦汽車道路救援費用保險(保額3萬)」，所以費用總計4900元可全數獲得賠償。