美軍指「中國威脅」正構築每個戰爭領域的能力。圖為東風-17極音速彈道飛彈。（觀察者網）

大陸觀察者網17日報導，美國海軍學會新聞網（USNI News）當地時間16日刊文聲稱中國正在「每個戰爭領域」構建能力。指美國海軍情報局（Office of Naval Intelligence ONI）負責人、海軍少將史都德曼上周表示，在台灣正「採取措施動員全社會阻止大陸接管」之時，需要「非常嚴肅地對待」大陸對台灣「構成的危險」。史都德曼稱，台灣方面正在考慮，在大陸方面試圖發動跨國海峽行動之前「能做些什麼使大陸方面忌憚的事」。自2022年夏天以來，解放軍增強台灣及周邊海空巡航，史都德曼據此指出，這是大陸方面試圖增加「對台灣防空系統的探測」，及「警告美國及潛在盟友」。

史都德曼在美國智庫「情報與國家安全聯盟」（Intelligence and National Security Alliance INSA）主辦的線上活動上稱，台灣方面「提高了防禦支出」，延長了兵役時長，並進行了相關的對抗和防禦訓練，他還與台灣方面「分享了美國從烏克蘭衝突中吸取的教訓」。

8月以來，解放軍海空軍在台島周邊開展了多輪實戰化聯合演訓。史都德曼聲稱「 中國是美國的頭號挑戰」，並表示中國目前正在「就領土主張領域向菲律賓及日本施加壓力」。史都德曼認為，北京有能力「利用從反艦彈道飛彈等武器系統獲得的基本技術迅速轉化為極音速武器系統」，是30年以來最令他驚訝的。

史都德曼發言說，中國正在建設「從太空、網路到藍水海軍」的「每個戰爭領域」，隨著中國海軍在全球範圍內的活動，將「更經常看到」中國海軍。他還稱，中國方面將通過簽訂港口准入協定、正式的基地設置，乃至「透過（惡意）貸款，在拖欠還款時收購其港口」的形式，來擴大後勤和物流網。

另一方面，史都德曼繼續所謂「非法捕魚」話題，稱中國所擁有的1.5萬艘漁船通常「忽視專屬經濟區的限制」，這些漁船偶爾會在中國公務船隻支持下「推動領土主張」，及「利用菲律賓、南美海岸的遙遠距離」進行「非法捕撈」。

他還威脅稱，這些船隊在世界各地捕撈「耗盡了對世界糧食供應至關重要的魚類資源」。而美國海軍部長卡洛斯·德爾托羅也在上個月聲稱，中國方面「非法和未報告」的捕魚活動達到了「工業規模」。據此史都德曼進一步宣揚，中國的崛起「 並非地區主導問題，而是全球性問題」。