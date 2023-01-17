政府超徵3800億要還稅於民，全民普發6000元現金，但卻只提出6頁報告。國民黨台北市議員徐巧芯今(17日)在《大新聞大爆卦》節目直批，如果3800億全發現金給人民，1頁報告也給過，但只有一小部分發現金給民眾，其他的合理懷疑就是2024選舉綁樁的錢，跟前瞻基礎建設一樣，講的很少，要的錢很多，報告只有6頁當然不行。她說這就是故意只有6頁隨便亂做，然後等在野黨立委質疑，再說是國民黨在阻擋發現金給民眾。

「3800億的超徵，其中2000多億要分去哪裡？要拿去做『類前瞻』使用了嘛！」徐巧芯表示，要拿去做虧損的彌補，後疫情時代的韌性什麼有的沒的，那個錢明面上說要發給大家，說一個人6000元，可是後面偷渡了很多，3800億不是都要發給民眾。

徐巧芯說，如果今天超徵3800億稅額全部是要發給民眾的，那每個人不會只領到6000元，所以為什麼國民黨主張要發1萬元，就是因為還稅於民最好的方式就是發給民眾，結果3800億只有一小部分給民眾，剩下的說什麼後疫情時代，「我都合理懷疑就是2024選舉綁樁的錢啦！」

「前瞻的錢花不夠，紓困的錢花不夠，現在還要再慷人民之慨，再花一次？」徐巧芯指出，然後發現金的報告只有6頁而已，平均1頁要600億，這個哪一個在野黨的立委可以接受？但為什麼他給這麼少？政府人這個多、公務員這麼多，怎麼可能只做得出6頁報告？「故意的啦！」

徐巧芯強調，他就是故意要做只有6頁，跟你隨便亂做，然後等你國民黨的立委去質疑、不要發錢的時候，再說是國民黨在擋我們發現金給民眾！一定就是這個邏輯，可是作為在野黨，發現金的報告只有6頁當然不行，為什麼？因為這跟前瞻基礎建設初期的狀況一樣，就是你講的很少，可是你要的錢很多！如果3800億全部要發給人民，1頁也會給你過，可是大多數的錢你是要拿去自己用的，拿去做執政，甚至講白一點，變綁樁。

「那怎麼可以偷渡在人民的6000元裡面呢？」徐巧芯直言，國民黨也不用怕被罵，因為這些錢如果直接發給民眾，跟現在的做法，是兩回事。