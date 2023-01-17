一般人對於凶宅通常都是避之唯恐不及，不過許多凶宅大打折扣後，卻也吸引不少人入住。台南一位包租代管業者近日分享永康某間社宅的出租資訊，「有點凶，可接受再來詢問」，一名有意入住的男網友詢問，「請問是女鬼嗎？漂亮的話，可以接受」，沒想到業者回應，「很遺憾，是一位中年大叔」後，男網友馬上表示「抱歉，打擾了」，逗趣對話讓許多網友看了紛紛笑翻。

業者在臉書社團「台南租屋 永康、新市、善化、南科、市區」發文分享，大晟社會住宅的4樓健身公寓（沒電梯）出租中，格局是2房2廳1衛共18.9坪，全室油漆完畢、需自行添購傢俱、可養寵物，押金兩個月、一個月租金5千元，另外業者也提醒，「有點凶，可接受再來詢問」。

對此，許多網友紛紛回應，「如果價格夠甜夠便宜，打房高手晚上睡我旁邊也沒關係」、「好心動⋯加上補助根本住免錢」、「有電梯跟子母車嗎？有的話就算真的躺我旁邊，我也抱著睡」、「有什麼比窮還危險！？」；一名男網友好奇詢問，「請問是女鬼嗎？漂亮的話，可以接受」，業者回應「很遺憾，是一位中年大叔」，男網友則道歉，「抱歉，打擾了」。

另外有內行人依循業者提供的蛛絲馬跡發現，該公寓去年2月春節期間發生火災事故，52歲男子受困浴室，消防人員發現時已明顯死亡。不少體質敏感網友透露，「該不會是浴室裡？浴室給我的感覺很不舒服」、「我直覺也是浴室⋯」；而根據業者17日最新回應，目前該間公寓已順利出租。