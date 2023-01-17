2023澳洲網球公開賽會內賽第2天，兩位台灣男單選手許育修、曾俊欣分頭出擊，尋求四大公開賽會內賽首勝，兩人各自遇上澳洲地主選手，世界排名第115的曾俊欣歷經一場4小時26分鐘的五盤大戰，以6比4、6比7（5）、7比6（5）、6比7（4）、1比6飲恨世界第113名巴比倫（Alexei Popyrin），大滿貫會內首勝再等等。

而通過會外賽三輪考驗、首度進軍澳網男單會內賽的許育修，首輪遭遇第22種子、地主選手德米瑙爾（Alex De Minaur），以2比6、2比6、3比6落敗，同樣無緣個人在大滿貫會內首勝。

曾俊欣和巴比倫這場對抗，原本是3號球場第3場賽事，不過當地正值夏季、天氣酷熱，因此戶外賽事大會會有高溫暫停對策，避免選手及觀眾身體不適，由於前面的比賽因高溫暫停多時，加上後來又下雨，這場比賽最後移到約翰坎恩球場打，安排在許育修與德米瑙爾的比賽後面進行，其中三盤賽事曾俊欣和對手拚到搶七，可惜第五盤打得比較洩氣，兩度發球局被破，繼去年美網之後，再度敗給巴比倫。