男子遭水療池排水孔吸入險滅頂 飯店回應了（飯店提供）

張姓網友日前帶家人到花蓮遠雄悅來飯店體驗室內水療池，疑因池子底部排水孔破裂，將欲起身的他直接往下水道方向拉去，且水壓力量有如3名壯漢，讓他頭部多次幾乎滅頂，最後用盡力氣往旁邊拉扯，才順利脫離險境，卻造成臀部大面積瘀青，讓他直呼是「飯店內離瞬間死亡的距離」。對此，飯店發聲明指出，事發當天已陪同張男赴醫院驗傷，並至派出所備案，尊重及配合後續司法程序，並對其致上深深歉意。

遠雄悅來飯店聲明表示，事發當時現場工作人員即上前關切並向旅客表達歉意，並建議就醫，不過旅客當時婉拒，而後自行聯絡律師及報警。當晚6點半許，鹽寮派出所人員即到飯店了解情況，旅客同意就醫，並由飯店人員陪同至門諾醫院就醫及驗傷，且至警察局備案、完成筆錄。

遠雄悅來飯店表示，當日飯店人員欲提出賠償措施，旅客表示因後續進入法律程序，不願了解飯店提出的補償方案，而飯店也尊重旅客，配合執法單位提供相關資訊。

遠雄悅來飯店強調，事發當時即全面關閉、檢查水療池及泳池所有設備，由於2處設備分屬不同系統，經工程人員全面檢測、檢查後，泳池設備安全無誤，已於15日重新開放，水療池設備則持續維修且關閉中。

遠雄悅來大飯店對此次事件致上最深歉意，未來將重新檢視飯店設施，持續用最安全的設施保障旅客權益。

張男在「全球飯店住起來」臉書社團分享，本月14日帶家人到花蓮遠雄悅來大飯店體驗溫水水療池的經驗，他說，當時身高約115公分的孩子試圖要從水中走向他時，突然頭部下沉吃到水而心生恐懼，哭著上岸找媽媽，他在攙扶孩子上岸後便回到池內，並以為孩子是不諳水性所致。

由於高男身高約176公分，需蹲坐在池裡，水才能泡到胸部，怎料蹲下來的瞬間，池子底部的排水孔突然破裂，將體重約85至90公斤的他，直接往下水道方向拉去，高也因臀部遭強力水壓往下拉扯，呈現手腳在上屁股在下的V字型，經多次嘗試將頭伸出水面求援未果，最後用一口力氣往旁邊用力拉扯，才擺脫宛如絕命終結站般的排水孔，不過卻造成臀部大面積瘀青。

張男指出，游泳池雖有救生員，但因視線死角，導致求救時沒被看見，且排水孔大小約25公分乘以25公分，比他瘦小或孩子腳被吸入其中恐成「失蹤人口」，且事發過後，飯店經理過30分鐘才出面關心，期間也陸續讓其他房客進入泳池，認為飯店危機處理意識與態度不太妥當，希望藉由分享經驗，換來更多孩子的生命安全。