日本醫師大久保愉一與山本直樹2019年涉嫌替一名女性漸凍人非法安樂死，經警方調查後，卻意外扯出案外案。根據警方說法，同為45歲的大久保愉一和山本直樹，與現年78歲的山本淳子，涉嫌共謀在2011年3月5日殺害山本父親山本靖，但3名被告均否認犯行。由於山本父親的遺體未經解剖就火化，死因恐永遠成謎。

日本關西電視報導，山本直樹與大久保愉一2019年受到死者林優里委託，於同年11月30日假裝為其友人前往林優里家中，趁著護工不注意，在10分鐘內對死者大量投藥，並企圖毀滅證據。患有漸凍症的林優里身體狀況急遽惡化，被看護發現後緊急送醫，最後仍於當晚不治身亡。

經法醫相驗，死者胃中被驗出大量平時並未服用的藥物，死因為急性藥物中毒。另一方面，大久保與山本也因在事發當天，被監視器拍到進出死者家中，遭到警方鎖定。警方還查出，死者林優里曾先後匯給山本直樹100萬日幣（約新台幣27萬元）以上的現金，整起案件才曝光。

日本警方調查，山本直樹多年前曾就讀於東京某大學的醫學部，沒多久後輟學，隨後便前往亞洲某大學醫學院留學，並以該校的畢業證書在2010年報考國家考試，成功取得醫師執照。不過，京都警方事後向該海外大學求證，對方卻表示山本並非畢業於該校。

搜查過程中，警方發現山本的父親生前患有精神疾病，2011年3月間突然死亡，且死因不明，懷疑案情不單純，決定搜查山本淳子位在長野縣輕井澤的住宅，查出母子倆曾在山本靖死亡前後，疑似利用電子郵件計畫殺人。不過，山本靖的遺體未經解剖便火化，加上3人皆否認犯行，如何證明是他殺將是未來法庭上的攻防重點。