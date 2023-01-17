台南一名李姓男子去年透過網路約出A女進行性交易，支付3500元後，李男偷偷在奶茶裡摻入迷姦藥讓A女喝下，待A女昏迷後強行硬上並洗劫A女的錢財後落跑。台南地院審結，依強盜強制性交罪，處李男有期徒刑13年6月，可上訴。

判決書指出，李男2022年1月凌晨透過網路聯繫上A女，以支付3500元進行一次性交易，兩人相約台南一處汽車旅館，李男支付費用給A女後，竟偷偷在奶茶摻入預先準備好的迷姦藥，讓不知情的A女喝下昏迷後，強行侵犯得逞，洗劫A女背包內的8千元現金以及錢包後騎車落跑。

全案曝光關鍵在於，搭載A女前往性交易的司機聯繫不上A女，便請房務人員前往查看，才發覺A女昏倒在房間地板，事後該司機將A女送往醫院救治，A女清醒後才驚覺遭下藥性侵洗劫，氣得報警處理。

台南地院審理時，李男稱只是透過網路購買能讓女性亢奮的催情藥水，並非想讓A女昏迷並進行強制性交的行為，但法官發現，李男稱事前曾讓朋友試飲藥水，發現藥物會立刻讓服用的人失去抵抗能力，故認定李男明顯知情藥效仍選擇讓A女喝下，辯詞僅是推卸責任，不採信。

法官表示，李男只為了逞獸慾，竟以性交易為由，誆騙A女進入汽車旅館，讓A女喝下摻有藥劑的奶茶並強制性交，還強行盜取財物，已經嚴重侵害A女的性自主權及財產權利，酌情後，依犯強盜強制性交罪，處李男有期徒刑13年6月，沒收扣案的迷姦藥水及不法所得。可上訴。