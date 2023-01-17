濃濃的黑煙連遠在和美的民眾都看得到。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣伸港鄉埤墘路一間居家用品工廠，今天傍晚9點左右發生火警。（翻攝影片）

彰化縣伸港鄉埤墘路一間居家用品工廠，今天傍晚9點左右發生火警，由於整個廠房都是鐵皮建築，裡面堆滿易燃物品，火勢一發不可收拾，濃濃的黑煙連遠在和美的民眾都看得到，警消表示，工廠內並無人員受困，目前正全力搶救中，詳細的起火原因仍有待後續調查釐清。

這起火警一共派出彰化12個消防分隊，27輛各式消防車輛，投入58名消防人員前往救災，消防員表示，抵達現場後，火勢已經蔓延整個工廠，初步調查工廠內並無人員受困，目前火勢已經獲得控制，也呼籲民眾切勿靠近，以免發生危險。

警消表示，工廠內並無人員受困，目前正全力搶救中。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）