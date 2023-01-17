藝人何妤玟離婚後，經常上各大談話節目，近期她透露理想型是肉肉的男生，男星白雲就是心中標準的天菜，若發生性關係「我覺得會有感覺的」；節目播出後，何妤玟忽然收到眾多肉男的交友訊息，哭笑不得地回應了。

何妤玟去年底上《小姐不熙娣》的節目片段，當時小S問她是否走辛辣路線，張宇此時爆料：「她（何妤玟）剛說很誇張的話，她說：『我就喜歡胖的啊，白雲哥，你覺得怎麼樣？超帥。』」讓小S好奇何妤玟想跟白雲發生關係？

對此，何妤玟強調一直有在個人YouTube頻道說白雲是天菜，「如果我現在要找一個人純粹有性行為，我覺得我會有感覺的人就是像白雲哥那樣。」主持人和嘉賓頓時被嚇到靜默幾秒，何妤玟見狀，表示不懂為何不能對白雲有好感，「我就是看到六塊肌就很涼的那種。」更讚嘆白雲很受歡迎。

何妤玟14日在社群平台分享這段節目片段，表示：「一個蘿蔔一個坑，我就是喜歡大蘿蔔胖蘿蔔ㄚ！再次強調我節目說的只是個人偏好的外型，但真正交往還是聊得來最重要⋯」她提到最近收到很多肉肉男的交友簡訊，感到有點意外，哭笑不得地說：「歹勢啦⋯我不能照單全收，會太油！」並稱「白雲哥是我永遠的好哥哥」、「我們是兄妹之情」、「很純潔的」。