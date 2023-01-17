民進黨主席補選結果於15日晚間出爐，由民進黨代理秘書長林鶴明宣布，同額競選的副總統賴清德以4萬1840票、得票率99.65％當選，外界分析民進黨內部鬥爭可能即將開始。對此，國民黨台南市前議員謝龍介16日就表示，「卡賴其來有自，卡賴真正有能力、有做法、有經驗的應該就是蘇貞昌」，引發討論。

謝龍介16日在網路節目《今天誰來沛》中表示，「蘇貞昌在選後，蔡英文第一時間是留，但在留的過程，賴清德跟新潮流也會去集結其他力量，要逼退蘇貞昌」，謝龍介指出，「因此在留跟退之間就有一股角力，可惜蘇貞昌這個老先覺，在整個超徵發現金的過程，其實卡賴的最高戰略指導原則就是避免蔡英文跛腳，結果蔡英文在宣布不發現金之後，他竟然又宣布發現金，這等於實質上是在讓蔡英文跛腳」。

謝龍介指出，「這種作為就背離了要卡賴清德的戰略，所以最後蘇院長就離開，而這樣對賴清德是一個大利多，但這並不表示賴清德2024就穩了」，謝龍介最後指出，「因為當傳聞是由陳建仁組閣，鄭文燦做有實質權力的副院長，這兩人來搭配運作，重點就會回到最高戰略『避免總統跛腳』，那賴清德到底是會製造出一個跛腳總統，或是一個新的行政團隊會塑造成一個跛腳的黨主席，就看未來新的團隊是否能夠貫徹蔡英文要卡賴的意志」。