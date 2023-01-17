前一天爆冷逆轉勝台灣師大、中止對戰6連敗的文化大學，在111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級第三階段預賽17日的賽程乘勝追擊，開局就壓著對手國立體大，兩度領先12分，終場前4分7秒雖反以1分落後，但拉出9比5尾盤，帶著旅美經驗返台，兩年前披政大球衣、本季改披文化戰袍，近況極佳的許浩翔貢獻重要4分，文化大學驚濤駭浪中63比60守住勝果，也結束從108學年起跨季對國體的3連敗，本季預賽階段目前累計5勝4敗，重返8強愈見曙光。

文化許浩翔繼上一場對台師大一戰拿20分後，連2場、開季5度得分上雙，更扮球隊這兩勝的功臣，談到過去1年的旅美經驗，自HBL「綠色神盾」松山畢業的他說：「108學年高三最後1季HBL，松山止於12強複賽，畢業後我雖進政大，但109學年UBA菜鳥球季，包括預、複賽各2場總共只打4場，平均貢獻2.2分、2.2籃板，三分球僅5中1，自己也悶到爆，跟教練陳子威說想離隊赴美，很感謝子威教練同意、鼓勵及幫忙。」

許浩翔補充，自己就這樣赴美挑戰，最後在德州一所社區大學落腳，那裡籃球對抗性很強讓他學了不少球技、經驗，「但因家裡經濟關係，我待了一年決定返台，UBA幾支球隊都表達收我的意願，最終選擇文化。」

在美國期間，許浩翔左手臂也多了刺青，他透露：「在美國打球時的隊友的哥哥是刺青師，免費幫我刺的。內臂共刺了卡通人物史努比、台北101、時鐘，外臂則是古埃及神話的死神阿努比斯 (Anubis)。」許浩翔說，一直很喜歡史努比，台北101代表他是台灣來的，時鐘是提醒自己，不能浪費在美國的一分一秒時間。

許浩翔並說，自己還加刺了已故NBA球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）的名言「don’t change your dream」、「trust yourself」，他解釋，去美國一年，學了很多，回台灣讀書打球老爸、哥哥很關心，有空都會到場加油，對他鼓舞很大，儘管赴美挑戰時間不夠長而有點遺憾，也如Kobe所說的，會努力逐籃球夢到底。