美軍沖繩基地和關島在未來幾年，都將配備新的反艦飛彈陣地，稱為「海軍陸戰隊遠征艦攔截系統」(Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System,NMESIS)，這是以新一代的海軍打擊飛彈(Naval Strike Missile,NSM)，摧毀遠距離外的具威脅敵艦。

任務與目的(task and purpose)報導，美國海軍陸戰隊司令部發言人艾許莉‧卡林國( Ashley M. Calingo) 表示，NMESIS 目前仍在測試中，不過應該可按計劃，在2023年底交付給夏威夷的第3海軍陸戰隊濱海團( 3rd Marine Littoral Regiment)。

每個海軍陸戰隊濱海團是由大約2000 陸戰隊員和水手組成，操作NMESIS的反艦系統，NSM飛彈射程達185公里，安裝在無人駕駛的聯合輕型戰術車(JLTV)。遠程火力計畫主管麥克佛森(Joe McPherson)說，這些車輛是遠端操作，以保護操作人員。

NMESIS反艦系統快速部署到太平洋島嶼，但存活能力仍然受到質疑。(圖/USMC)

他解釋，「在過去的 二、三十年裡，美國的潛在對手為了摧毀美國軍艦與飛機，投入了大量資源在研發遠攻武器，因此美國也需要有反擊的能力。NMESIS就是這樣的角色，一種可以在敵人的武器射程內，能夠對敵人反擊的利器。」

麥克佛森在訪談中，提到潛在對手是中國大陸。他說「NSM飛彈的射程有限，如果部署在琉球，只能防衛日本。如果大陸入侵台灣， NMESIS系統就必須移防到島上(指台灣)，才能擊沉入侵的大陸船隻。」

最近，由戰略與國際研究中心(Center for Strategic & International Studies)舉行的一場兵棋推演，研究2026 年大陸入侵台灣的情況。退役陸戰隊上校馬克‧肯錫安(Mark Cancian)說：「只有在戰爭開始前，美軍陸戰隊必須先部署到台灣，或靠近台灣的情況下才能有效打擊大陸的艦隊。」

肯錫安說，兵棋推演結果顯示，部署到台灣的美軍陸戰隊濱海團，在開戰後無法得到補給。一但開戰，防衛琉球的美軍陸戰隊部隊試圖轉移到台灣，或是其他太平洋的遠征基地，但存活機會不高，始終會被中共軍隊摧毀。

美國海軍陸戰隊濱海團，是陸戰隊司令大衛•伯格將軍(David Berger)的「2030 年部隊方案」的一部分，該計劃希望芏美國海軍陸戰隊能夠輕裝迅捷，以速度奇襲，贏得在西太平洋的戰爭。

然而，伯格的編制計劃受到其他陸戰隊將軍的批評，比如保羅‧馮‧瑞普(Paul Van Riper)，就覺得伯格的計畫不可行。84歲的馮‧瑞普將軍表示，海軍陸戰隊使用 NMESIS機動飛彈陣地， 從西太平洋島嶼攻擊中共軍艦想法愚不可及，因為太平洋島嶼沒有縱深，即使NMESIS機動飛彈陣地無人化且行動靈活，一旦開火它們就會曝露位置，中共的回應火力可以立即將它們摧毀，很難即時逃離。