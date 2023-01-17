2022年台灣P2P平台業者如雨後春筍般湧現，同時經過幾年試驗，少數平台的違約率也開始升高；日昇金互聯網營運的「日生金Daily Gold」，作為台灣首家以不動產債權為主的投資平台，2017年上線至今開台已滿5年，累積金額逾30億元；累積債權案件即將突破千件，仍保持投資虧損人次為「零」的紀錄。

光是2022年單一年度「日生金Daily Gold」交易金額即破10億元大關，專注開發優良不動產債權同時，也持續為投資人把關，每半年由會計師查核之報告書，準時公告至官網供投資人檢視。執行長郭錦駩持續精進不動產界相關知識，並將實戰經驗，處理心得出版成書「20個故事讀懂法拍屋」提供投資人另一種思考面向。

「Fintech Taipei台北金融科技展」2022重返實體展覽；「日生金Daily Gold」投資標的參訪活動也重啟回歸，經由實地參訪，使投資人瞭解配合政府「包租代管」政策，解決社會住宅問題的「包租公專案」運作模式及穩定獲利原因，同時讓投資資訊更公開透明。

回顧過往成績，2019年日昇金互聯網獲得「台灣優良商標—理念傳達優等」、「金炬獎—十大潛力企業」肯定；2020年連續斬獲「金漾獎—金融科技類佳作」、「金峰獎—傑出企業」；2022年則拿下亞太區「金牛獎—最傑出中小型企業」，同時「日生金Daily Gold」平台也持續優化，攜手第三方金流商，提高資安標準，保障投資管道安全低風險。

2022年「日生金Daily Gold」團隊開發新合作夥伴獲得良好成果，2023年「日生金Daily Gold」平台將推出更多優良資產的債權上架，並增加標的實地參訪活動，讓投資人掌握標的運作實務；持續貫徹「先研究安全低風險，再講求投資績效」的核心理念。

日昇金互聯網公司長期關注社會弱勢議題，執行長郭錦駩身兼「愛老婆運動」粉絲團團長，每年與志工至台北火車站發放熱食、泡麵，希望在寒冷長夜為寒士街友盡一份心力。他表示，推廣健康、推廣運動、帶領走向陽光，這是最好的善行之一；愛老婆運動主辦第20屆「陽明山東西大縱走」開放報名，歡迎舊雨新知共襄盛舉，一起為健康、為家人、為自己運動。