台美21世紀貿易倡議正值談判階段，其中「貿易便捷化」列入優先談判議題，外界質疑明明2017年已經生效WTO貿易便捷化協定就有類似規範，為何要再簽相關協議？行政院經貿辦今（17）表示，是基於2個理由。

該倡議第二次實體談判會議於14日開始，並於17日結束。對於談判結果，經貿辦晚間表示，這次優先談的五項議題，包含關務及貿易便捷化、良好法制作業、反貪腐跟中小企業外，跟新增的服務業國內規章，雙方對大部分條文已有共識，剩下少數會在未來幾周用視訊方式，盡快談完並獲得早收協議，終極目標仍是年底簽全部12項議題BTA（雙邊貿易協定）

至於為何2017年已經生效WTO貿易便捷化協定，這次倡議還要再跟美國討論貿易便捷化的問題？經貿辦副總談判代表楊珍妮解釋基於兩個理由，一是先前的協定屬於周邊協定，是鼓勵性質，希望各國可以依照這個協定簽雙邊協定去落實。

第二個原因是這三年來受疫情影響，已經凸顯電子商務，包含數位文件傳輸，是可以幫助業者的快速避開疫情，阻擋貿易推進。因此依據這兩裡由，希望跟美國洽簽貿易便捷化的協議。