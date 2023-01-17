許多公司近期開始發放年終獎金，而勞工們也紛紛思考自己的職涯規劃。一位在貿易傳產公司從事外國業務的30歲女網友分享，自己今年年終獎金高達53萬元，加上固定薪水年薪突破百萬，不過許多同學卻是擔心苦勸她跳槽，讓她苦惱未來職涯規劃。不過不少人看了卻是認為她在炫耀年薪數字，「這種公司可以待到退休好嗎」。

原PO在Dcard發文表示，她在貿易類傳產小公司擔任外國業務，老闆很大方地給她53萬元當年終獎金，不過不知道她年薪突破百萬的同學們卻是認為，她應該趁著還年輕跳槽大公司，否則未來可能沒有機會，「其實我也不是沒想過，但年薪超過一百萬的小公司要去哪裡找？唉，真想躺平就好」。

對此，許多人紛紛回應，「我覺得妳不是在詢問，而是在炫耀」、「這種公司可以待到退休好嗎？」、「好了啦，假詢問真炫耀，妳很棒好不好」、「真心推薦妳換工作，換完之後可以跟我說妳的公司嗎？」、「妳的年終應該比很多台灣人的年薪還多了吧！」

不過原PO表示，其實她是認真尋求職涯諮詢，國立大學英文系碩士畢業的她工作5年，雖然在公司學習到很多，受老闆重視也獲得許多自由，但由於公司是家族企業，未來的接班人能力不足、不夠認真負責，所以雖然她喜歡公司的穩定發展，卻也難免思考是否該去其他公司看看。