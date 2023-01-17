本周就是農曆春節年假，在大家準備歡喜迎新年的同時，別忘了社會上仍有偏鄉弱勢家庭孩童需要送暖。對此，HAPPY GO推出「歲末送暖助公益」活動，集結全台九大公益團體，邀請卡友歲末捐點助弱勢孩童安心過節，1月16日（一）至2月28日（二）止，鼓勵卡友透過HAPPY GO App或官網綁定捐點訂閱制，勾選每年年底或每月自動捐點，或選擇直接單次捐點，有機會抽中HAPPY GO點數6,000點。HAPPY GO響應政府年後發六千元的政策，邀請全台千萬卡友輕鬆一鍵加入公益行列，發揮零碎點數助弱勢孩童成長的大愛心。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，後疫情時代國際局勢變動、全球經濟面臨通膨物價飆漲等影響，公益團體募款也格外辛苦。HAPPY GO與長期友好的九大公益團體合作公益專案，透過HAPPY GO App、官網、雙向簡訊勸募等管道邀請卡友捐點傳愛，2022年捐點卡友人數創下愛心捐點平台成立以來的歷史新高紀錄，讓全年愛心捐點量高達3,267萬點。其中，約5成卡友是不定期的小額捐點，選擇綁定捐點訂閱制於每月或年底自動捐出到期點數的卡友亦有3成的年成長率，彰顯出零碎點數匯聚愛心洪流的可觀力量。

因此，今年希望能多加推廣捐點訂閱制，鼓勵卡友養成日常捐點的習慣，也特地在農曆春節前夕推出歲末送暖加碼抽6,000點活動，期待用點數串聯全台卡友的愛心網絡，送暖到社會上每個需要的角落。

HAPPY GO愛心捐點平台上的多家公益團體，包括台灣世界展望會、伊甸基金會、唐氏症基金會及喜憨兒基金會等，都有歲末送暖計畫。

世界展望會攜手幫助偏鄉弱勢孩童，「紅包傳愛─孩子的未來，交給我來」邀請卡友為學齡孩童提供助學金及營養扶助金，讓孩子能夠在年後安心就學。

伊甸基金會推出「陪慢飛勇闖成長路 療育學習即刻到」幫助慢飛天使成長學習，陪伴度過障礙難關，及為弱勢學童募集營養餐食的「送暖到偏鄉 向餓勢力說掰掰」活動，邀請卡友用愛守護偏鄉孩童，讓孩子們在農曆春節都能夠安心過節。

唐氏症基金會「友善商家」計畫，在街頭上共築弱勢安全網，藉由一張貼紙幫助孩子遇到困難可以尋求即時協助，守護每一個孩子平安回到家。

喜憨兒基金會期望邀請卡友加入「安心照顧計劃」，一起給20萬個憨兒家庭行動支持與鼓勵，幫助憨兒的父母度過難關。

農曆春節將至，HAPPY GO鼓勵全台千萬卡友，透過捐點、捐款及捐發票方式，讓弱勢族群快樂溫馨過好年。