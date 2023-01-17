為提升機構投資人盡職治理實務與相關資訊揭露品質，證交所依據「公司治理 3.0－永續發展藍圖」規畫，組成機構投資人盡職治理守則諮詢委員會，設立公開評比機制，第一銀行入選2022年銀行類組盡職治理資訊揭露較佳名單。

第一銀行為響應國際永續金融趨勢，發揮機構投資人正面影響力，於2018年簽署機構投資人盡職治理守則遵循聲明，於投資前針對被投資公司各項ESG(環境、社會、公司治理)作為及爭議事件綜合評估，作為投資依據，且於投資後定期追蹤其ESG表現，持續敦促被投資公司，充分發揮機構投資人責任，並將相關之盡職治理政策及議合等資訊定期揭露於銀行官方網站。

第一銀行在盡職治理表現深受各界肯定，2022年除獲證交所評選盡職治理資訊揭露較佳名單外，亦於財團法人台灣永續能源研究基金會舉辦之第二屆「台灣永續投資獎」評選中脫穎而出，獲「機構影響力獎」銀行組最高榮譽「典範獎」，為繼2021年獲「永續投資典範機構獎」後，再一次肯定第一銀行在永續投資的影響力。

第一銀行母公司第一金控為金管會擇定之「永續金融先行者聯盟」成員，為因應氣候變遷及促進永續發展，第一銀行將由自身做起，審慎因應氣候變遷之實體與轉型風險，採取具體行動減碳，帶動產業及社會朝永續發展的目標邁進。