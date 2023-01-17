在中美摩擦下，市調機構TrendForce表示，由美國品牌大廠主導，筆電供應鏈部分產能由中國轉移已成定局，其中商務機種為主的品牌（意指戴爾）越南的出貨比重今年將拉抬至20％，2027年後可能僅餘20～30％產能在中國，以自家SoC成功再掀高峰的美系品牌（意指蘋果）今年越南廠區筆電出貨比重將達10％。

TrendForce表示，中美摩擦依舊，連帶使地緣政治升溫，促使近幾年大廠考量重新布局供應鏈策略，其中以美系品牌最為積極，不僅是因為政經背景壓力，更因為美系品牌規模夠大、擁有供應商話語權，基於後續局勢的戰略考量，未來筆電在中國外的生產布局，或將分化成兩種模式。

TrendForce指出，越南夾帶地理優勢，方便物料由中國運輸至當地，其年輕、相對低廉的勞動人口紅利，更是吸引品牌及代工廠進駐的最大動力，為因應美系客戶需求，目前仁寶、緯創及富士康均已開始積極推進越南廠區的生產規劃，其中以商務機種為強項的品牌，今年越南廠區出貨量佔比將拉抬至20％，2027年後中國廠區出貨量占比可能僅剩下20～30％。

而以自家SoC成功再創品牌影響力的美系品牌，早已選定落腳越南，並以建立完整的產品聚落為目標，TrendForce預估今年筆電於越南的出貨比重將佔10%。

而另一美系品牌則以就近消費市場為主要訴求，今年除了提升墨西哥廠區產量，直接服務北美市場外，亦積極尋找印度當地的合作夥伴，透過在地生產銷售的模式，享有減免稅額的優待，將大幅度提升其產品的定價優勢，且根據聯合國統計，印度人口將於2023年內超越中國，成為全球人口數最高的國家，未來勢必成為兵家角逐之地，能否複製中國模式將值得期待。