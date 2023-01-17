副總統賴清德15日當選民進黨主席，但選前全台巡迴座談發生不少插曲，包括綠委高嘉瑜、何志偉12日在台北場被黨員嗆聲，連同北市議員王世堅、媒體人吳子嘉、前立委郭正亮在內的「堅偉吳郭瑜」五大寇成為黨內圍剿焦點。民眾黨台北市議員林珍羽17日在《新聞大白話》節目強調，蔡系名嘴及記者劣幣驅逐良幣，把討厭的人打掉，同時淡化總統蔡英文用人不當，一箭雙鵰，顯示蔡英文不但在2024前不想跛腳，還想把政治影響力延續到2024之後。

「現在基層要開除這五大寇，有沒有可能叫作劣幣逐良幣呢？」林珍羽表示，會不會是民進黨裡面自己的人，就是要把真正能維持民主進步的這些清流，把他們趕出去呢？這才是民進黨要擔心的。

林珍羽指出，抓戰犯有幾個原因，他們想要轉移焦點，想要卸責，一箭雙鵰，我可以把你們這些討厭的人打掉，同時間我可以淡化蔡英文用人不當這件事情。同時今天如果有戰犯出現了，就可以表示說，其實我們的行政沒有失能。因為今天行政績效不佳痛失的民心，我可以透過對這五個人大肆地批評，大肆地來轉移焦點，這樣他們就不需要為他們執政不力負責。

「在我看來，這真的就是2020的延長賽，怎麼說呢？」林珍羽強調，2020賴清德跟蔡英文鬥爭不完，現在把這個鬥爭「炎上」，來到民進黨現在這個鬥爭狀態。坦白講，從傳了前副總統陳建仁要組閣這件事，就表示蔡英文不想放手，也根本不放心。

林珍羽直言，為什麼蔡系的名嘴跟記者紛紛出來喊話？這就是蔡英文她在2024之前不想要跛腳，所以現在必須要劣幣逐良幣，把你們這些不乖、不聽話的人通通抬出去！我就不用負責了。這是他們的家務事，可是從外人看來就是一場鬧劇，你們自己人為什麼要刀刀見骨呢？你們不是在喊著要團結嗎？團結成這樣？種種跡象看出，蔡英文的手其實並沒有放下來，到2024之後的政治影響力還持續想延續，不然不會到現在還亂成這樣。