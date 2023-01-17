不少人常常因為路線不明問路，但有明顯的標的物出現，便可以輕易快速的找到正確的路線；有男子因友人不熟悉路況向他問路，沒想到該男子要對方「您繼續順著高速公路走，看到『奶罩』左轉」，友人一聽完相當疑惑，隨後果真看到了標的物「奶罩」，更是非常傻眼；對此，網友也笑癱「比講路名還好找」、「害我好想去朝聖一下」。

臉書「爆料公社」分享一篇網友貼文，並上傳2張照片，從照片中可見，原PO的朋友疑似不熟悉路線，於是向原PO詢問「賴大哥我過函洞了」，並且等待原PO接下來要走的路線指令，沒想到原PO竟回覆「您繼續順著高速公路走，看到奶罩左轉」，這一番話讓友人非常疑惑「奶罩？」，沒想到，有人真的發現路旁一棵樹上掛著奶罩，並且地上還有衣服、褲子相當傻眼，並將照片拍下傳給原PO，原PO也得意的表示「對，是不是很好認，看到奶罩左轉就對了，不要動那些東西，快來啦」。

一名男子的友人不熟悉路況，於是男子便回覆「看到奶罩就左轉」，清楚又明顯的路標望網友笑喊比講路名好找 。（翻攝自臉書爆料公社）

這一番爆校對話照片，也笑翻網友紛紛留言表示「是不是野戰太興奮 把奶罩往樹上丟啊」、「比講路名還好找」、「笑噴！這指引相當吸睛，絕不會錯過」、「這是地標比較好認」、「為什麼會有奶罩掛在那」、「你要不要再往草叢裏走進去看看，搞不好發現第一現場」、「是不是仙女飛過，卡到樹枝」、「害我好想去朝聖一下」。