壯壯（沈立心）是樂天桃猿啦啦隊團長，去年發行首本寫真書《壯見蜜桃》，秀出苦練的蜜桃臀和身材，挑戰人生最大尺度，讓粉絲看得鼻血狂流。最近她在餐廳偶遇T1職籃桃園永豐雲豹隊的成員「魔獸」霍華德（Dwight Howard），大方送出寫真集，對方立刻在上方簽名回贈，讓她驚呼：「太可愛了吧！」

壯壯17日在IG 分享與魔獸的合照，畫面中，壯壯身穿黃色削肩上衣和牛仔褲，站在身高208公分的魔獸身旁，只到肩膀下方，顯得小鳥依人，她雀躍地透露：「很開心的簽一本送魔獸，魔獸也簽一本給我，我們這樣會不會太可愛。」

根據《三立新聞網》報導，這是壯壯第二次遇到魔獸，她下通告吃火鍋時，在餐廳再度巧遇，魔獸對她有印象，壯壯立刻送對方親簽的寫真集，魔獸也在上方寫「To ZZ」和簽名字跟背號，還差點簽在封面的壯壯蜜桃臀上。

許多網友看了紛紛留言：「美美的壯壯+帥氣的魔獸」、「放開那個女孩」、「好羨慕啊」、「看魔獸開心的嘞」、「這樣那本會大賣」。