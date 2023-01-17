台中三井LaLaport今天開幕試營運，吸引許多人潮前往朝聖，也影響周邊交通，一位民眾晚間騎車前往LaLaport，結果發現商場的收費停車場沒什麼人停，全都擠到人行道上，詢問台中友人也直說，幹嘛去收費的停車場，停人行道很久也不會開單，讓他不敢置信。

一名網友在PTT八卦板發文表示，自己晚上到三井LaLaport晃晃，順便要找停車位，還被住台中的朋友調侃不用找收費停車場，直接停在人行道就好，而且警察不會開單，結果原PO晃了一圈證實，商場停車場只有少少的車輛，但人行道則是停滿兩排機車，感嘆是不是台中停收費停車場就是笨？

貼文引起網友熱議，「台灣法律就笑話啊，沒人在遵守」、「台灣人水準就是這樣，沒警察就沒下限」、「紅線表示可以停車」、「台中就是人行道停滿機車，然後整天罵汽車的地方」、「土生土長台中人，只能說不意外」、「台中榮總以前也是這樣啊，還好人行道改建把那些二輪趕下去」、「高雄人笑而不語」、「大驚小怪，你改天來一趟高雄看看」。

也有人指出台中超過3米以上人行道可停機車，「樓上不知道機車停放人行道是前市長、前交通部長林佳龍通過的嗎」、「林佳龍當市長時，就通過一條人行道寬度達三米以上，是能停放機車的，只要不影響通行」、「政府都不想管了，傻子才給你賺停車費」。