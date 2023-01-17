美國公債殖利率元月來走低，債息下跌代表債價上漲，而且債價漲幅超出市場預期，在債市回穩後讓人看好包括股市等其他資產走勢，可望擺脫去年困境而在未來一年回升。

10年期美國公債殖利率17日盤中上升近5個基點報3.551％創近一周新高，但仍明顯低於去年底的3.88％。

對於美國債市回穩，宏利投資管理交易員洛瑞茲奧（Michael Lorizio）指通膨壓力持續變溫和，聯準會暗示可能進一步放慢升息速度等，增加投資人對債市興趣。

他說目前市場正充滿活力，因為華爾街的資產管理業和債券交易商都預期今年債市交易量擴大，讓更多已發行一段時間的舊公債在市場流通。

去年舊債價持續下跌，較新債價格異常低許多，因為債價愈跌愈深引發更多持有人出脫所持部位。

專家認為元月初以來展開的美債漲勢，為金融市場乃至經濟帶來良好的環境，因為債息走低會降低民眾與企業的貸款成本。

雖然這會讓聯準會擔心通膨壓力再次被推高，但目前投資人並未憂慮這個問題。因為外界預期通膨維持穩定而調降美國基準利率水準預期，部份投資人甚至認為只要再過幾個月，通膨年增率就能從目前6.5％拉回至聯準會的2％目標。

投資人的通膨預期會左右債市走向，而債息又是影響金融市場的重心。去年標普500和那斯達克指數各大跌逾19％和33％，但債息飆升讓部份投資人寧願持有公債賺取無風險的利息而減少投資股票，讓新科技公司更難在股市籌資。

隨著債息走低，標普500和那斯達克指數今年來已累漲約4％和6％。

儘管如此，有專家警告這情況不一定能持續下去。因為債息持續走低，也可能是投資人預期衰退和企業獲利下降而買債避險。