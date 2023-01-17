九合一大選結束後，藍綠雙方目前焦點已轉到2024總統大選的潛在角逐者身上，從17日公布兩份最新的2024總統大選民調中可以看到，TVBS的最新民調指出，國民黨新北市長侯友宜可以拿到3成4的支持度，領先副總統賴清德的2成5跟民眾黨主席柯文哲的2成1。台灣民意基金會的民調則顯示，賴清德的支持度來到34％，侯友宜為31.4％，柯文哲則是22.5％。對此，前立委沈富雄17日就表示，「中間選民那一塊領先的就比較有希望」。

沈富雄17日在網路節目《少康戰情室》中表示，TVBS的民調符合大家對目前大環境政治氛圍的解讀，台灣民意基金會董事長游盈隆的民調也熱騰騰出爐，「這兩份民調有相同也有不同的地方，最明顯相同的地方就是柯文哲沒死」，沈富雄坦言，「這兩個民調都讓柯文哲回魂了，但這是不穩定的，因為這有很大一部分來自國民黨，國民黨的年輕人又開始嗅出現在中央舉旗不定的味道，年輕人不耐煩了，所以就躲到柯文哲那邊，所以我覺得柯文哲這個領先是不可靠、不穩定的」。

沈富雄最後更說，「尤其游盈隆的民調中可看到，當侯友宜落後2％，而第三名是柯文哲的話，這是不用擔心的，因為第二跟第三本質上是偏藍的，最後會棄保，這就是典型的『棄三保二』，因為在游盈隆的民調裡，中間選民侯友宜是領先的，很明顯的領先，因此侯友宜相對安全，因此看民調，就要看中間選民，中間選民那一塊領先的就比較有希望」。