北市一名林姓男子在網路自稱為攝影師，四處在臉書邀約女性拍攝大尺度性感照片，慣用手法為稱模特兒未將陰毛剃乾淨，要求要替對方除毛，藉機指侵得逞，共有2名女子受害。台北地院審結，依犯強制性交罪，應執行林男有期徒刑5年6月。可上訴。

判決書指出，林姓男子透過臉書暱稱「Mars Rock」活躍，並自稱為攝影師，四處在網路上聯繫有意願拍攝大尺度性感寫真照片的年輕女性。2020年4月間，林男與A女約在汽車旅館拍照，期間稱A女的陰毛未剃乾淨，以會影響照片效果為由，一再要求要替A女剃除陰毛，A女勉為其難答應後，遭到林男指侵得逞。

同年5月間，林男再約出B，同樣前往該旅館拍攝，以相同手法稱B女陰毛沒剃乾淨指侵得逞，過程中B女反覆抗拒，但林男卻稱，「要用你的體液潤滑剃毛處，以免受傷」等，持續反覆侵害B女。案經A、B女報警提告，林男的獸性才曝光並遭到起訴。

台北地院審理時，林男稱替A、B女剃毛都經過對方同意，並否認以手指侵入2女的下體，但法官勘驗2名被害者的證詞後，認為林男犯行屬實，只為了滿足個人慾望，利用替A、B女拍攝性感照片的機會，以強暴及違反意願的方式對2人強制性交得逞，絲毫不尊重2人的性自主權，造成2人身心嚴重受創，酌情後依犯強制性交等2罪，各處林男有期徒刑3年8月，應執行5年6月。可上訴。