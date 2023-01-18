美國商界擔心經濟衰退風險增加，聯準會積極升息拉高借貸成本和營收可能走低，因此對前景變保守而計劃縮減投資。

美企今年可望減緩其不動產、設備和科技等資本支出，扭轉過去兩年增加的走勢。新冠疫情爆發讓商界囤積大量現金和聯準會急速降息至近乎零，加上封控讓宅經濟崛起，使企業有條件砸重金投資物流中心、提升技術和其他大型項目。

標普全球市場情報顯示標普500企業裡，迄13日止已公布最新財報的464家企業，去年第三季資本支出合計年增23％至2,358億美元。

但經濟放緩憂慮令美企變保守。據FactSet資料，標普500企業計劃今年資本支出僅增加6％，增幅低於去年的20％和2021年的9％。

波士頓顧問公司合夥人施特（Hardik Sheth）說，經過兩年大幅投資後，許多企業財務長要盤點之前的投資成果。

安永全球策略與交易部副主席格維佐尼（Andrea Guerzoni）說，聯準會未來升息步伐、通膨情勢和俄烏戰爭等地緣政治風險，都讓企業面對持續不明朗的未來，為企業所憂慮的問題。

像聯邦快遞（FedEx）在12月把本年度資本支出預測，調降4億美元至59億美元，因為疫情期間電子商務急增的配送需求轉弱，讓其迄11月底止當季營收年跌3％，獲利更年跌32％。其去年已一再調降資本支出預測。

投行Evercore執行董事查普佩爾（Jonathan Chappell）指其他運輸業者也不斷削減支出，只是幅度沒聯邦快遞那麼大。

其他行業也因需求疲弱而減少投資。晶片商美光12月預計2023年度資本支出會從原先計劃的80億美元，調降至70億到75億美元區間。二手車商CarMax迄今年2月底止本年度資本支出，會從原計劃的5億美元減少至4.5億美元。