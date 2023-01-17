111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，17日台灣師大89比86力克高雄師大，也是106學年8強複賽起，台師大跨6季對戰7連勝高師大，且加碼上演魏莨哲、魏芃禾兄弟對決第二回合，延續上季戲碼，賽後各擅勝場、都有精湛演出的兄弟，也各有輸人不陣的氣勢。

都出身HBL名校台中東山高中的魏家兄弟，HBL一路是隊友搭檔，畢業後大1歲的哥哥魏莨哲進高師，上季弟弟魏芃禾則成了台師新鮮人，預賽兄弟首度卯上、生涯頭一遭，大二的魏莨哲撐39分鐘拿19分、8籃板、2助攻、4抄截，菜鳥魏芃禾則替補6分鐘沒得分，但台師73比63贏球。

這次兄弟對決第二集，哥哥魏莨哲依然全方位，弟弟魏芃禾替補20分鐘三分球4投中2拿14分，含決勝期2投2罰，攻下全隊最後8分的6分，澆熄高師兩位數落後瘋狂反撲的火焰，致勝功臣之一。

魏芃禾說：「過去我跟哥哥同隊，現在變競爭對手，因公私分明，兄弟一樣得算帳，尤其上半場我一分未得，第3節末連8分含2記三分彈，其中1球是避開老哥防守飆進，末節高師追得兇，我手感不錯，就勇於再出手，高興幫台師贏球止敗。」

魏莨哲回應：「我們防守重點是林信寬，沒想到是老弟決勝期跳出，他真的進步很多，終場前7.8秒再見2罰，把差距擴大為88比83底定勝局，心臟更夠大顆。」

高師最近一次贏台師，是106學年預賽85比81，但8強複賽即再輸台師，迄今吞下跨季對戰7連敗，此役魏莨哲之外，郭振復贊助15分，黃麒哲三分球7投中4拿12分，大一菜鳥江品諺三分球5投中2得11分，個人得分首度上雙，蔡鎮嶽挹注9分、12籃板。