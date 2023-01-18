宋逸民旗下「藝起發光」教會和前教友、醫藥記者王瑞玲，連日以來為報稅的問題，雙方隔空交火，16日藝起發光曾公布收據，強調是遭到王瑞玲蓄意汙衊，盼望王瑞玲以法定程序請求調查，稍早王瑞玲再度發文，曬出在財政部稅務網站查詢統編的結果，可見登記營業項目寫下：「經營網路購物」，讓王瑞玲質疑有問題直嗆：「配不配得當牧養人，不是自己爽了就算！」

王瑞玲在臉書曬出一張手機截圖，可見負責人寫上宋逸民的姓名，並清楚標示教會的統一編號、營業地址以及設立日期，資本額則是1元，其中在登記營業這欄，特意以藍線標註「經營網路購物」6個字。她藉著這張圖再度提出質疑：「原來我奉獻的錢，不是給神，也不是給教會，是交給了『網購公司』的人」。

王瑞玲曬出在財政部網站查詢教會稅務資料的結果。(圖/王瑞玲 FB)

她表示自己一定會去國稅局查清楚，更忍不住嘲諷宋逸民：「網購公司，網軍養太多，多到自己來爆料，真的是……瞎爆了」，見此，網友們在底下留言討論真相，有人附和道：「為何是網路購物？這很大的問題欸！！這水果然很深～～～」、「真糟糕，難怪無法抵稅」，另一派相信宋逸民的網友則反駁：「別只是文字討真相，妳又沒有證據，真要證據就去提告，妳到底有多恨宋牧師啊！」