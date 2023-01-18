林懷民讚賞陳達的藝術天分，並認為自己不如他。（鄭任南攝）

新象藝術創辦人樊曼儂在雲門舞集成立初期，擔任音樂顧問。（鄭任南攝）

雲門舞集創辦人林懷民、新象藝術創辦人樊曼儂，今日晚間在敏隆講堂舉辦「唱自己的歌跳自己的舞：陳達、音樂與薪傳」講座，帶觀眾回顧一個時代的創作脈絡，以及陳達對現代人的意義。（鄭任南攝）

雲門舞集創辦人林懷民、新象藝術創辦人樊曼儂，今（17）日晚間在敏隆講堂舉辦「唱自己的歌跳自己的舞：陳達、音樂與薪傳」講座，席間樊曼儂形容已故歌手陳達有如中世紀歐洲的遊唱詩人，林懷民也讚賞陳達的天分，他表示：「作為一個創作者，我不如陳達，因為他有最大的包容，代表著土地上的人。」

1978年，林懷民邀請陳達為作品《薪傳》演唱〈思想起〉，林懷民說，當時是透過戲劇學者邱坤良協助，從恆春邀請陳達到台北，「他到錄音室時，還不知道自己要唱什麼，得知演唱主題是先民到台灣之後，他也率真地說：『那個我知道，但是沒有酒要怎麼唱？』」於是，林懷民也準備了米酒和花生，讓陳達順利完成演唱。

林懷民表示，陳達出口成章，歌詞也有押韻，「人情世事都在他的歌裡，在恆春唱歌的人不是只有他一個人，而他有屬於自己的『陳腔』，獨一無二。」

林懷民認為，陳達腦中有渾然天成的詩詞和音樂，「陳達就是我們的荷馬（指古希臘詩人），他的養分是來自民間的厘語和說法，人家喜慶的時候，他就去唱歌，他的演唱如同音樂會作品，只是缺少一個平台，一直沒有得到一個適當的平台。」

林懷民表示，他打從心裡崇拜和認同陳達，「他有沒有藝術家的自覺，我不知道，他有他的生活鬱悶，他帶來的意義是我們失意了、寂寞了，路邊有個唱歌的人，聽他唱歌，覺得自己可以獲得什麼，然後又走開了。」

樊曼儂表示，陳達不識字，沒上過學，「他的月琴演奏都是自學，如同遊唱詩人，這在現代社會越來越缺發。他錄音時的所有歌詞，都是自己想的，套入歌詞後，曲調可以任意改變，字詞可以隨時改變，唱個不停。」

樊曼儂回憶，陳達可以自己唱一部台灣的發展史，「他一直唱，錄到剩最後一分鐘，他說：『我還沒有唱到蔣經國的十大建設。』他對自己唱的內容很清楚，沒有人教他，這是一種特殊的天賦。」

樊曼儂表示，看著陳達他也反思自己，「我們學習時受到很多束縛，有時反而把自己綁手綁腳，而陳達一個人可以唱兩小時不停，我們只有佩服。」