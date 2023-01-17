看得懂的都超過四十了吧！有網友在國道拍下1張照片並上網分享，照片中是1輛貨車載著1顆巨大的飛機發動機，然而，該飛機發動機外形猶如日本動漫《閃電霹靂車》賽車上的噴射加速器，不僅喚醒原PO的回憶，也喚醒廣大網友的兒時回憶，並紛紛呼喊「推進器啟動，引擎臨界點，開始倒數」、「衝啊！阿斯拉」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片；從照片中可見，有輛大貨車行駛在國道上，然而車斗上載著一顆巨大飛機發動機，由於，該飛機發動機外型猶如日本動漫《閃電霹靂車》賽車上的噴射加速器，也喚醒原PO的回憶，並在貼文寫下「風見：今天的我，沒有極限！」。

國道上1輛貨車載著飛機的發動機，竟然喚醒網友們的兒時回憶。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，紛紛喚醒網友們的兒時回憶，紛紛留言表示「去吧，阿斯拉」、「還原度真高啊」、「這一啟動，紅斑馬連他的車尾燈都看不到」、「卡水溝絕不過彎直線噴射」、「零的領域」、「推進器啟動，引擎臨界點，開始倒數」、「看得懂的都超過四十了吧」、「我的阿斯拉引擎怎麽會在那裏」、「衝啊！阿斯拉」。

另外也有網友認為，「這個消音器，看起來應該是A330用的GE CF6發動機」、「這樣的運送方式已無經濟價值，送到學校機構當做教學或練習成份較大」、「PW JT9D發動機，教學用」、「這樣子拉，應該是已報廢了的吧」，不過有名網友則指出「是742用的JT9D」。