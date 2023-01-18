警方逮捕。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

55歲的張姓男子以郭姓友人名義進口「油漆添加劑」，再找黃姓男子等5人打工為他收取貨物，沒想到「貨物」中卻是走私毒品原料，警方將張男等7人，依違反毒品危害防制條例罪嫌法辦。

保安警察第三總隊第二大隊於今年4月接獲檢舉線報，有台籍人士組成毒品運輸集團，以個人名義進口走私毒品，與刑事警察局第八大隊偵三隊、台南市政府警察局刑事警察大隊偵七隊、第六分局、白河分局共組專案小組，蒐集清資追蹤近8個月。

去年12月6至9日，陸續在由關務署基隆關八里分關查獲郭姓男子進口4箱「油漆添加劑」，經送刑事警察局化學股鑑驗後確認為愷他命原料。

警方調查，以55歲張姓男子為首之販毒集團，先利用48歲郭姓友人身分進口該批毒品，又利用不知情黃姓等5名友人為他打工收取貨物，警方趁黃姓男子等人於收領該批毒品時，拘提逮捕，並另循線陸續緝獲張嫌等人到案，全案依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

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