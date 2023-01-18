俄烏戰爭開打已逾1年，台海情勢全球也都重點關注。有「神鬼先知」的英國靈媒克雷格帕克(Craig Hamilton-Parker)近日做出預言，指出台灣將會發生一場嚴重的衝突意外，且全球局勢恐因此而改變。

根據《每日星報》報導，帕克指出，2023年台灣恐將爆發一場規模龐大的意外衝突，類似飛機、潛水艇互撞，一發不可收拾，接著亞洲局勢開始趨於緊張。

被譽為「神鬼先知」的英國作家、靈媒克雷格帕克。(圖／Craig Hamilton-Parker YouTube)

帕克點名，中國大陸與俄羅斯未來2年，也會捲入一場意外，並引發更大規模的衝突，將會是這2年最嚴重的事情。他補充，亞洲這場意外的衝突所延伸的規模與後座力，更勝此刻當下的俄烏戰爭，但結局預料會往好的方向發展。

英國靈媒帕克過往曾預言川普當選、英國脫歐、哈利梅根離開王室，更在2017年就預言，2019年底開始，將有變種疾病大流行，後續也都一一應驗，因此被稱為「神鬼先知」。